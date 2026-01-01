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Jordan Boxer en coton Flight Essentials pour ado (lot de 3) - Obsidian

Jordan

Boxer en coton Flight Essentials pour ado (lot de 3)

29,99 €
Obsidian
Hemp
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À l'école, à la salle de sport ou sur le terrain, ce boxer est ton atout pour donner le meilleur de toi-même. Il est confectionné dans un jersey de coton extensible et respirant. La taille élastique est confortable et la pochette fermée à deux épaisseurs assure un maintien ciblé.


  • Couleur affichée : Obsidian
  • Article : IU5385-451

Jordan

29,99 €

À l'école, à la salle de sport ou sur le terrain, ce boxer est ton atout pour donner le meilleur de toi-même. Il est confectionné dans un jersey de coton extensible et respirant. La taille élastique est confortable et la pochette fermée à deux épaisseurs assure un maintien ciblé.

Détails du produit

  • Comprend 3 boxers
  • 95 % coton / 5 % élasthanne
  • Lavable en machine
  • Importé
  • Couleur affichée : Obsidian
  • Article : IU5385-451

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