Haut tissé à manches longues Air Jordan pour femme

Air Jordan
Haut tissé à manches longues pour femme
Look professionnel à l'avant… et 100 % Jordan dans le dos. Avec son tissu sergé léger, ce haut boutonné est très doux. Sa coupe fluide présente un drapé subtil. Les épaules tombantes, les manches plus longues et la coupe oversize apportent un style plus actuel.
- Couleur affichée : Dark Smoke Grey
- Article : HJ0020-045
Air Jordan
Look professionnel à l'avant… et 100 % Jordan dans le dos. Avec son tissu sergé léger, ce haut boutonné est très doux. Sa coupe fluide présente un drapé subtil. Les épaules tombantes, les manches plus longues et la coupe oversize apportent un style plus actuel.
Détails du produit
- 100 % lyocell
- Lavable en machine
- Importé
- Couleur affichée : Dark Smoke Grey
- Article : HJ0020-045
Taille et coupe
- Coupe oversize : surdimensionnée et ample
- Guide des tailles
Livraison et retours
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.
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