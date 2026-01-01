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Haut en molleton Springboks pour homme - Gorge Green/University Gold/University Gold

Springboks

Haut en molleton pour homme

64,99 €
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Ce haut en tissu en molleton allie confort classique, chaleur et respirabilité. Doté de l’écusson des Springboks et du Swoosh brodés.


  • Couleur affichée : Gorge Green/University Gold/University Gold
  • Article : IU4611-330

Springboks

64,99 €

Ce haut en tissu en molleton allie confort classique, chaleur et respirabilité. Doté de l’écusson des Springboks et du Swoosh brodés.

Détails du produit

  • 80 % coton / 20 % polyester
  • Lavable en machine
  • Couleur affichée : Gorge Green/University Gold/University Gold
  • Article : IU4611-330

Taille et coupe

    • Le modèle porte une taille M et mesure 183 cm
    • Coupe standard : classique et facile à porter
  • Guide des tailles

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.

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