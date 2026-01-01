Haut en molleton Springboks pour homme

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Springboks
Haut en molleton pour homme
64,99 €
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Ce haut en tissu en molleton allie confort classique, chaleur et respirabilité. Doté de l’écusson des Springboks et du Swoosh brodés.
- Couleur affichée : Gorge Green/University Gold/University Gold
- Article : IU4611-330
Springboks
64,99 €
Ce haut en tissu en molleton allie confort classique, chaleur et respirabilité. Doté de l’écusson des Springboks et du Swoosh brodés.
Détails du produit
- 80 % coton / 20 % polyester
- Lavable en machine
- Couleur affichée : Gorge Green/University Gold/University Gold
- Article : IU4611-330
Taille et coupe
- Le modèle porte une taille M et mesure 183 cm
- Coupe standard : classique et facile à porter
- Guide des tailles
Livraison et retours
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