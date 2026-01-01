Haut d’entraînement de foot Nike Dri-FIT Turquie 2026 Academy Pro Drill Top pour ado

Turquie 2026 Academy Pro Drill Top
Haut d'entraînement de foot Nike Dri-FIT pour ado
Conçu pour le foot, ce haut d'entraînement léger est doté d'empiècements latéraux en mesh pour une meilleure circulation de l'air. Fraîcheur et respirabilité assurées. Tissu Dri-FIT anti-transpirant. Coupe slim près du corps. Conception à 1/4 de zip. Tu profites d'une concentration maximale quand les exercices s'intensifient.
- Couleur affichée : Sport Red/Noir/Blanc
- Article : IR0472-614
Turquie 2026 Academy Pro Drill Top
Conçu pour le foot, ce haut d'entraînement léger est doté d'empiècements latéraux en mesh pour une meilleure circulation de l'air. Fraîcheur et respirabilité assurées. Tissu Dri-FIT anti-transpirant. Coupe slim près du corps. Conception à 1/4 de zip. Tu profites d'une concentration maximale quand les exercices s'intensifient.
Avantages
La technologie Nike Dri-FIT évacue la transpiration pour une évaporation plus rapide. Idéal pour rester au sec et à l'aise.
Détails du produit
- 100 % polyester
- Couleur affichée : Sport Red/Noir/Blanc
- Article : IR0472-614
Taille et coupe
- Le modèle porte une taille M et mesure 150 cm
- Coupe standard : classique et facile à porter
- Guide des tailles
Livraison et retours
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.
Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.
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