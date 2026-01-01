Haut de trail imprimé à manches longues et boutons ACG Aireez pour femme

Matériaux recyclés
ACG Aireez
Haut de trail imprimé à manches longues et boutons
Un soleil de plomb, des kilomètres à courir. Protection UV et col relevable : tout ce qu'il faut pour faire barrière contre les rayons du soleil. Le taffetas léger et extensible évacue la transpiration pour accélérer son évaporation. Alors, qu'est-ce que tu attends ? Les sentiers t'appellent.
- Couleur affichée : Summit White/Noir
- Article : IU8152-100
ACG Aireez
Un soleil de plomb, des kilomètres à courir. Protection UV et col relevable : tout ce qu'il faut pour faire barrière contre les rayons du soleil. Le taffetas léger et extensible évacue la transpiration pour accélérer son évaporation. Alors, qu'est-ce que tu attends ? Les sentiers t'appellent.
Avantages
- La technologie Nike Dri-FIT évacue la transpiration pour une évaporation plus rapide. Idéal pour rester au sec et à l'aise.
- Poche poitrine avec fermeture à bouton-pression pour ranger tes gels et tes écouteurs en toute sécurité.
- Le col boutonné reste bien en place pendant tes runs.
Détails du produit
- Motifs réfléchissants
- Cet article n'est pas destiné à être utilisé comme Équipement de Protection Individuelle (EPI)
- Ce produit assure une protection UVA et UVB contre les rayons du soleil uniquement au niveau des zones couvertes. Pour protéger les zones non couvertes, l'utilisation d'une crème solaire de bonne qualité est recommandée.
- 72 % nylon, 28 % élasthanne
- Lavable en machine
- Importé
- Couleur affichée : Summit White/Noir
- Article : IU8152-100
Taille et coupe
- Le modèle porte une taille S et mesure 175 cm
- Coupe standard : classique et facile à porter
- Guide des tailles
Livraison et retours
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.
Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.
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