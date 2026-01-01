Haut de trail Dri-FIT ADV ACG Solar Chase "Chamo Camo" pour homme

Matériaux recyclés
ACG Solar Chase "Chamo Camo"
Haut de trail Dri-FIT ADV pour homme
À toi les sentiers grâce à sa technologie avancée anti-transpirante ! Les empiècements en mesh sous les bras offrent une respirabilité supplémentaire là où tu en as le plus besoin.
- Couleur affichée : Sequoia/Light Army/Summit White
- Article : IM5142-355
ACG Solar Chase "Chamo Camo"
À toi les sentiers grâce à sa technologie avancée anti-transpirante ! Les empiècements en mesh sous les bras offrent une respirabilité supplémentaire là où tu en as le plus besoin.
Avantages
- La technologie Nike Dri-FIT ADV associe un tissu anti-transpirant à des innovations de pointe. Tu restes au sec et à l'aise.
- Tissu à base de coton et de polyester, doux, léger et légèrement brossé.
Détails du produit
- 85 % polyester / 15 % coton
- Motifs réfléchissants
- Cet article n'est pas destiné à être utilisé comme Équipement de Protection Individuelle (EPI)
- Passant de suspension
- Lavable en machine
- Importé
- Couleur affichée : Sequoia/Light Army/Summit White
- Article : IM5142-355
Taille et coupe
- Le modèle porte une taille M et mesure 185 cm
- Coupe standard : classique et facile à porter
- Guide des tailles
Livraison et retours
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.
Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.
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ACG Solar Chase "Chamo Camo"