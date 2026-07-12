Haut de trail à manches longues Dri-FIT ACG Radical AirFlow NXT pour femme

Truly Cool
AnnaM667161091
I love this thing. Kept me cool out in the London heat! Like having a mini breeze following you around.
Matériaux recyclés
Radical AirFlow est un tissu extrêmement ambitieux, conçu pour optimiser la circulation de l'air. Propulsé par l'innovation Radical AirFlow, ce haut à manches longues, idéal pour la course, maximise la circulation de l'air quand tu accélères le rythme. Testé par des athlètes de trail ACG de haut niveau, le tissu Radical AirFlow a donné d'excellents résultats. À toi de profiter de cette fraîcheur.
ACG Radical AirFlow NXT
UNE INNOVATION RÉVOLUTIONNAIRE POUR LES ATHLÈTES EN MOUVEMENT.
Radical AirFlow est un tissu extrêmement ambitieux, conçu pour optimiser la circulation de l'air. Propulsé par l'innovation Radical AirFlow, ce haut à manches longues, idéal pour la course, maximise la circulation de l'air quand tu accélères le rythme. Testé par des athlètes de trail ACG de haut niveau, le tissu Radical AirFlow a donné d'excellents résultats. À toi de profiter de cette fraîcheur.
Le tissu Radical AirFlow présente une structure ajourée extrêmement respirante, qui permet de diriger davantage d'air directement vers la peau pour une évaporation rapide de la transpiration pendant l'effort. Les canaux d'air techniques sont conçus pour accélérer la circulation de l'air afin de contribuer à optimiser les mécanismes de refroidissement naturels du corps.
Ultra-adaptable et favorisant une mobilité et une fraîcheur optimales, le tissu en maille ajourée doux qui recouvre l'ensemble du vêtement présente des conduits d'aération techniques placés aux endroits les plus exposés à la chaleur et aux frottements. Il t'assure un maximum de fraîcheur et de confort tout au long de la course.
Dans le cadre de l'une des plus grandes initiatives de tests sur le terrain de l'histoire de Nike Running, les membres du All Conditions Racing Department (ACRD) ont testé le prototype tout au long de la saison élite 2025. Les équipes design de Nike ont analysé les informations recueillies pendant les courses et en laboratoire afin de perfectionner le vêtement. Traileur de haut niveau et athlète de l'ACRD, Caleb Olson portait son prototype lorsqu'il a remporté un run d'endurance extrême de 160 kilomètres en 2025, réalisant le deuxième temps le plus rapide de toute l'histoire de cette course.
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.
Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.
5 étoiles
Truly Cool
AnnaM667161091
I love this thing. Kept me cool out in the London heat! Like having a mini breeze following you around.
Body fan
katrinatonton
The technology wear is real and it is very comfortable! You can definitely feel the constant airflow just walking around wearing it. Got a S (Women's). Need this in XS (also in Women's).
ACG Radical AirFlow NXT
Conçu pour
Atout technique
Système d'aération
Addie Bracy
Athlète ACG, triple détentrice du titre de « Mountain Runner of the Year » aux États-Unis