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Haut de trail à manches courtes Dri-FIT ACG Radical AirFlow pour homme - Blanc/Anthracite

Matériaux recyclés

ACG Radical AirFlow

Haut de trail à manches courtes Dri-FIT pour homme

119,99 €

Stock épuisé :

Ce produit est actuellement indisponible

Radical AirFlow est un tissu extrêmement ambitieux, conçu pour optimiser la circulation de l'air. Propulsé par l'innovation Radical AirFlow, ce haut à manches courtes, idéal pour la course, maximise la circulation de l'air quand tu accélères le rythme. Testé par des athlètes de trail ACG de haut niveau, le tissu Radical AirFlow a donné d'excellents résultats. À toi de profiter de cette fraîcheur.


  • Couleur affichée : Blanc/Anthracite
  • Article : IV5366-100

ACG Radical AirFlow

119,99 €

UNE INNOVATION RÉVOLUTIONNAIRE POUR LES ATHLÈTES EN MOUVEMENT.

Radical AirFlow est un tissu extrêmement ambitieux, conçu pour optimiser la circulation de l'air. Propulsé par l'innovation Radical AirFlow, ce haut à manches courtes, idéal pour la course, maximise la circulation de l'air quand tu accélères le rythme. Testé par des athlètes de trail ACG de haut niveau, le tissu Radical AirFlow a donné d'excellents résultats. À toi de profiter de cette fraîcheur.

Innovation radicale

Le tissu Radical AirFlow présente une structure ajourée extrêmement respirante, qui permet de diriger davantage d'air directement vers la peau pour une évaporation rapide de la transpiration pendant l'effort.

Conception radicale

Le tissu en maille ajourée doux qui recouvre l'ensemble du vêtement donne une sensation de douceur sur la peau. La bordure élastique repliable offre confort et résistance.

Confort radical

La technologie Nike Dri-FIT évacue la transpiration pour une évaporation plus rapide. Idéal pour rester au sec et à l'aise.

Plus d'avantages

  • Le tissu en maille ajourée, ultra-respirant, apporte une sensation de douceur et de légèreté.
  • Coupe ample au niveau des épaules, des manches et du corps pour une plus grande liberté de mouvement.

Détails du produit

  • Logo ACG sur la poitrine
  • Étiquette tissée sur l'ourlet gauche
  • 100 % polyester
  • Lavable en machine
  • Importé
  • Couleur affichée : Blanc/Anthracite
  • Article : IV5366-100

Taille et coupe

    • Le modèle porte une taille M et mesure 178 cm
    • Coupe ample : décontractée et large
  • Guide des tailles

Avis (2)

5 étoiles

  • Best New Summer Shirt

    Teechw439585460

    Great, breathable shirt. Awesome in the gym and honestly casual wear. I’ve gotten a few compliments/interesting looks while wearing it

  • TTS

    AIRCHOW

    Fits just at/above waist. Your belly button will peek while stretching. Otherwise the holes do their job to keep you cool. Will still feel hot unlike running shirtless but the cooler than without the airflow (obviously).

Haut de trail à manches courtes Dri-FIT ACG Radical AirFlow pour homme

ACG Radical AirFlow

119,99 €
Ce produit peut être recyclé. En savoir plus

Emmène ton mini-climatiseur avec toi pour affronter le soleil brûlant pendant tes trails.

Conçu pour

Course de trail

Atout technique

Fraîcheur maximale

Système d'aération

Circulation de l'air accélérée

Caractéristiques haute performance

  • Fraîcheur absolue

    Les canaux d'air techniques accélèrent la circulation de l'air sur la peau. Comme une tempête qui te passe sur le torse.

  • Conçu pour la course

    Coupe cropped pour accéder facilement à la ceinture. La bordure élastique repliable offre confort et résistance.

  • Testé par les athlètes

    Des salles d'études climatiques du Nike Sports Research Lab aux podiums. 50 athlètes d'élite, 1 000 heures de souffrances. Pensé pour faire face aux imprévus.

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