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Haut de running imprimé à manches courtes Dri-FIT ADV Nike AeroSwift pour homme - Noir/Blanc

Matériaux recyclés

Nike AeroSwift

Haut de running imprimé à manches courtes Dri-FIT ADV pour homme

84,99 €
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Conçu pour la vitesse, ce haut léger prêt pour la course t'aide à rester au sec jusqu'à la ligne d'arrivée. Le tissu en maille anti-transpirant présente un imprimé tendance et des perforations sur l'ensemble du vêtement pour une sensation ultra-respirante.


  • Couleur affichée : Noir/Blanc
  • Article : IM5365-010

Nike AeroSwift

84,99 €

Conçu pour la vitesse, ce haut léger prêt pour la course t'aide à rester au sec jusqu'à la ligne d'arrivée. Le tissu en maille anti-transpirant présente un imprimé tendance et des perforations sur l'ensemble du vêtement pour une sensation ultra-respirante.

Avantages

  • La technologie Nike Dri-FIT ADV associe un tissu anti-transpirant à des innovations de pointe. Tu restes au sec et à l'aise.
  • Le tissu technique en maille est léger et respirant.
  • Les coutures collées au niveau des épaules réduisent le volume pour plus de légèreté.

Détails du produit

  • 100 % polyester
  • Lavable en machine
  • Importé
  • Couleur affichée : Noir/Blanc
  • Article : IM5365-010

Taille et coupe

    • Modèles portés par JC Stevenson, sprinter et sauteur universitaire en athlétisme.
    • Stevenson mesure 186 cm et porte une taille M.
    • Coupe standard : classique et facile à porter
  • Guide des tailles

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.

Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.

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    Haut de running imprimé à manches courtes Dri-FIT ADV Nike AeroSwift pour homme

    Nike AeroSwift

    84,99 €

    Informations supplémentaires

      • Vu sur JC Stevenson, sprinter et sauteur universitaire en athlétisme.
      • Stevenson mesure 185 cm et porte une taille M.
    Ce produit peut être recyclé. En savoir plus

    Complète ton look

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