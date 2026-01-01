Haut de running imprimé à manches courtes Dri-FIT ADV Nike AeroSwift pour homme

Matériaux recyclés
Nike AeroSwift
Haut de running imprimé à manches courtes Dri-FIT ADV pour homme
Conçu pour la vitesse, ce haut léger prêt pour la course t'aide à rester au sec jusqu'à la ligne d'arrivée. Le tissu en maille anti-transpirant présente un imprimé tendance et des perforations sur l'ensemble du vêtement pour une sensation ultra-respirante.
- Couleur affichée : Noir/Blanc
- Article : IM5365-010
Nike AeroSwift
Conçu pour la vitesse, ce haut léger prêt pour la course t'aide à rester au sec jusqu'à la ligne d'arrivée. Le tissu en maille anti-transpirant présente un imprimé tendance et des perforations sur l'ensemble du vêtement pour une sensation ultra-respirante.
Avantages
- La technologie Nike Dri-FIT ADV associe un tissu anti-transpirant à des innovations de pointe. Tu restes au sec et à l'aise.
- Le tissu technique en maille est léger et respirant.
- Les coutures collées au niveau des épaules réduisent le volume pour plus de légèreté.
Détails du produit
- 100 % polyester
- Lavable en machine
- Importé
- Couleur affichée : Noir/Blanc
- Article : IM5365-010
Taille et coupe
- Modèles portés par JC Stevenson, sprinter et sauteur universitaire en athlétisme.
- Stevenson mesure 186 cm et porte une taille M.
- Coupe standard : classique et facile à porter
- Guide des tailles
Livraison et retours
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.
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Nike AeroSwift
Informations supplémentaires
- Vu sur JC Stevenson, sprinter et sauteur universitaire en athlétisme.
- Stevenson mesure 185 cm et porte une taille M.