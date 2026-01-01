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Haut de running Dri-FIT ADV Nike AeroSwift pour femme - Noir/Blanc

Matériaux recyclés

Nike AeroSwift

Haut de running Dri-FIT ADV pour femme

79,99 €
Noir/Blanc
Aluminum/Atomic Pink
Atomic Pink/Old Royal
Blanc/Noir
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Conçu pour la course, ce haut léger t'aide à rester au sec jusqu'à la ligne d'arrivée. Son encolure douce et confortable se combine à un tissu anti-transpirant et à des perforations pour te garantir une respirabilité optimale.


  • Couleur affichée : Noir/Blanc
  • Article : IM7567-010

Nike AeroSwift

79,99 €

Conçu pour la course, ce haut léger t'aide à rester au sec jusqu'à la ligne d'arrivée. Son encolure douce et confortable se combine à un tissu anti-transpirant et à des perforations pour te garantir une respirabilité optimale.

Avantages

  • La technologie Nike Dri-FIT ADV associe un tissu anti-transpirant à des innovations de pointe. Tu restes au sec et à l'aise.
  • Perforations placées stratégiquement pour plus de respirabilité.
  • Coupe slim pour une tenue ajustée.

Détails du produit

  • Logos Swoosh non réfléchissants
  • Ourlet courbé
  • 100 % polyester
  • Lavable en machine
  • Importé
  • Couleur affichée : Noir/Blanc
  • Article : IM7567-010

Taille et coupe

    • Vu sur Jada Foreman, athlète universitaire.
    • Foreman mesure 173 cm et porte une taille S.
    • Coupe slim : profilée et ajustée
  • Guide des tailles

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.

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    Haut de running Dri-FIT ADV Nike AeroSwift pour femme

    Nike AeroSwift

    79,99 €

    Informations supplémentaires

      • Vu sur Jada Foreman, athlète universitaire.
      • Foreman mesure 173 cm et porte une taille S.
    Ce produit peut être recyclé. En savoir plus

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