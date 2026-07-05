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Haut de foot homme à manches longues Nike Energy Dri-FIT - Summit White/Off Noir/Summit White/Summit White

Matériaux recyclés

Nike Energy

Haut de foot homme à manches longues Dri-FIT

30 % de réduction
Summit White/Off Noir/Summit White/Summit White
Pink Foam/Off Noir/Summit White/Summit White
Team Red/Off Noir/Summit White/Summit White
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Ce produit est fabriqué avec au moins 75 % de fibres de polyester recyclé.

Nike a pris d'assaut le monde du foot il y a 30 ans. Ce haut anti-transpirant présente les mêmes détails que les modèles intemporels du milieu des années 90, mais avec la technologie nécessaire pour résister au jeu moderne.


  • Couleur affichée : Summit White/Off Noir/Summit White/Summit White
  • Article : IF1532-121

Nike Energy

30 % de réduction

Nike a pris d'assaut le monde du foot il y a 30 ans. Ce haut anti-transpirant présente les mêmes détails que les modèles intemporels du milieu des années 90, mais avec la technologie nécessaire pour résister au jeu moderne.

Détails du produit

  • Coupe ample
  • Étiquette tissée
  • 100 % polyester
  • Lavable en machine
  • Importé
  • Couleur affichée : Summit White/Off Noir/Summit White/Summit White
  • Article : IF1532-121

Taille et coupe

    • Le modèle porte une taille M et mesure 178 cm
    • Coupe standard : classique et facile à porter
  • Guide des tailles

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.

Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.

Méthode de fabrication

    • Le polyester recyclé utilisé dans les produits Nike provient de bouteilles en plastique recyclées, qui sont nettoyées, broyées en flocons, puis transformées en granulés. Ces granulés sont ensuite filés pour obtenir un nouveau fil de haute qualité qui servira à la fabrication de nos produits, afin d'offrir des performances optimales avec un impact moindre sur l'environnement.
    • En plus de réduire la production de déchets, le polyester recyclé génère jusqu'à 30 % d'émissions de carbone en moins comparé au polyester vierge. Chaque année, Nike recycle un milliard de bouteilles plastiques en moyenne, qui sans ça auraient fini dans des décharges ou des cours d'eau.

Avis (1)

1 étoile

  • loose thread

    Joo188740778

    Nice style but the thread is already coming apart on the black stripe area. Initially, I thought it was small stain... its small but now Im scared to wash or wear ii. Ive worn it maybe three times total. disappointed.

Haut de foot homme à manches longues Nike Energy Dri-FIT

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Ce produit peut être recyclé. En savoir plus

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