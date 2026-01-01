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Haut de foot à manches courtes Nike Dri-FIT Turquie 2026 Academy Pro Short-Sleeve top pour ado - Sport Red/Noir/Blanc

Turquie 2026 Academy Pro Short-Sleeve top

Haut de foot à manches courtes Nike Dri-FIT pour ado

27,99 €
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Conçu pour les entraînements de foot, ce haut Academy est ultra-léger et respirant, avec des empiècements en mesh sur les côtés pour une meilleure circulation de l'air. Sa coupe slim ne te gêne pas dans tes mouvements : tu restes focus pour tout donner à chaque entraînement et match amical.


  • Couleur affichée : Sport Red/Noir/Blanc
  • Article : IR0471-614

Turquie 2026 Academy Pro Short-Sleeve top

27,99 €

Conçu pour les entraînements de foot, ce haut Academy est ultra-léger et respirant, avec des empiècements en mesh sur les côtés pour une meilleure circulation de l'air. Sa coupe slim ne te gêne pas dans tes mouvements : tu restes focus pour tout donner à chaque entraînement et match amical.

Avantages

La technologie Nike Dri-FIT évacue la transpiration pour une évaporation plus rapide. Idéal pour rester au sec et à l'aise.

Détails du produit

  • 100 % polyester
  • Couleur affichée : Sport Red/Noir/Blanc
  • Article : IR0471-614

Taille et coupe

    • Le modèle porte une taille M et mesure 140 cm
    • Coupe standard : classique et facile à porter
  • Guide des tailles

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.

Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.

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