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Haut de foot à manches courtes Dri-FIT Erling Haaland Academy pour ado - University Gold/University Gold/Blackened Blue/Blackened Blue

Matériaux recyclés

Erling Haaland Academy

Haut de foot à manches courtes Dri-FIT pour ado

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Sur le terrain, Erling Haaland est un joueur redoutable et sûr de lui. Et il a besoin d'une tenue à son image. Ce haut en maille léger intègre notre technologie Dri-FIT anti-transpirante et des empiècements latéraux en mesh. Erling reste donc toujours au frais, tout en mettant le feu sur le terrain.


  • Couleur affichée : University Gold/University Gold/Blackened Blue/Blackened Blue
  • Article : HV0229-739

Erling Haaland Academy

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Sur le terrain, Erling Haaland est un joueur redoutable et sûr de lui. Et il a besoin d'une tenue à son image. Ce haut en maille léger intègre notre technologie Dri-FIT anti-transpirante et des empiècements latéraux en mesh. Erling reste donc toujours au frais, tout en mettant le feu sur le terrain.

Avantages

  • La technologie Nike Dri-FIT évacue la transpiration pour une évaporation plus rapide. Idéal pour rester au sec et à l'aise.
  • Empiècements latéraux en mesh pour une respirabilité ciblée.

Détails du produit

  • 100 % polyester
  • Lavable en machine
  • Importé
  • Couleur affichée : University Gold/University Gold/Blackened Blue/Blackened Blue
  • Article : HV0229-739

Taille et coupe

    • Le modèle (fille) porte une taille M et mesure 142 cm
    • Le modèle (garçon) porte une taille M et mesure 141 cm
    • Coupe standard : classique et facile à porter
  • Guide des tailles

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.

Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.

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