Haut à manches longues et demi-zip Nike Dri-FIT pour ado (fille) (taille étendue)

Ne laisse pas le froid t'empêcher de t'amuser. Enfile ce modèle à manches longues quand tu as besoin d'un peu plus de chaleur. Son tissu en maille doux présente une coupe près du corps, et la bonne dose de stretch pour faire le cochon pendu, intercepter la prochaine passe et venir en soutien à tes camarades.

Couleur affichée : Noir/Blanc

Article : FD2878-010