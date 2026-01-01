Haut à col ras-du-cou Nike Football Chelsea FC Club pour homme

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Chelsea FC Club
Haut à col ras-du-cou Nike Football pour homme
64,99 €
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Retrait gratuit
Ce haut du Chelsea FC est confectionné dans un tissu Fleece brossé d'épaisseur moyenne, ultra-doux à l'intérieur et lisse à l'extérieur.
- Couleur affichée : Pitch Blue/Blanc
- Article : II3426-453
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64,99 €
Ce haut du Chelsea FC est confectionné dans un tissu Fleece brossé d'épaisseur moyenne, ultra-doux à l'intérieur et lisse à l'extérieur.
Détails du produit
- 80 % coton / 20 % polyester
- Lavable en machine
- Importé
- Couleur affichée : Pitch Blue/Blanc
- Article : II3426-453
Taille et coupe
- Le modèle porte une taille M et mesure 185 cm
- Coupe standard : classique et facile à porter
- Guide des tailles
Livraison et retours
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