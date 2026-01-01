Gants de foot Therma-FIT Nike Academy pour ado

Matériaux recyclés
Nike Academy
Gants de foot Therma-FIT pour ado
Brave le mauvais temps avec les gants Therma-FIT Academy. Ils sont confectionnés dans une matière chaude qui te protège du froid pour te permettre de rester focus sur le match. Les paumes texturées t'aident à mieux saisir le ballon lors des relances rapides et des rentrées de touche.
- Couleur affichée : Noir/Off White/Off White
- Article : IQ0663-011
Nike Academy
Brave le mauvais temps avec les gants Therma-FIT Academy. Ils sont confectionnés dans une matière chaude qui te protège du froid pour te permettre de rester focus sur le match. Les paumes texturées t'aident à mieux saisir le ballon lors des relances rapides et des rentrées de touche.
Avantages
- La technologie Nike Therma-FIT aide à réguler la température naturelle du corps quand il fait froid.
- Poignets extensibles pour un maintien optimal.
Détails du produit
- 68 % polyester / 20 % nylon / 9 % silicone / 3 % élasthanne
- Lavage à la main
- Importé
- Couleur affichée : Noir/Off White/Off White
- Article : IQ0663-011
Livraison et retours
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