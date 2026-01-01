Gant de golf Nike Dura Feel 10 (standard/gaucher) (lot de trois)

Nike Dura Feel 10
Gant de golf (standard/gaucher) (lot de trois)
Le gant de golf Nike Dura Feel 10 présente du cuir synthétique léger sur la paume pour une bonne prise. Le dos intègre un tissu extensible qui permet à la main de bouger naturellement à chaque swing. Cette version revisitée présente des renforts au niveau de la paume et du pouce pour plus de durabilité aux endroits stratégiques.
- Couleur affichée : Pearl White/Pearl White/Noir
- Article : IO1741-284
Nike Dura Feel 10
Le gant de golf Nike Dura Feel 10 présente du cuir synthétique léger sur la paume pour une bonne prise. Le dos intègre un tissu extensible qui permet à la main de bouger naturellement à chaque swing. Cette version revisitée présente des renforts au niveau de la paume et du pouce pour plus de durabilité aux endroits stratégiques.
Avantages
- Paume et pouce en cuir synthétique premium, pour une bonne prise en main de votre club et un swing contrôlé.
- Tissu extensible sur le dos de la main pour une grande liberté de mouvement.
Détails du produit
- Paume : 60 % cuir PU / 30 % polyester / 10 % nylon. Dos : 50 % cuir PU / 45 % polyester / 5 % élasthanne. Autre : 40 % polyester / 32 % cuir PU / 18 % nylon / 10 % élasthanne.
- Lavage à la main
- Importé
- Couleur affichée : Pearl White/Pearl White/Noir
- Article : IO1741-284
Livraison et retours
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