Nike Club
Étiquette d'identification
L'étiquette d'identification Nike Club te permet de garder tes documents à portée de main. La fenêtre transparente permet d'afficher ta pièce d'identité, tes coordonnées, ton laissez-passer ou ton badge, tandis que le mousqueton Club inimitable te permet d'attacher facilement l'étiquette à ton sac, à ton bagage ou à ton porte-clés.
- Couleur affichée : Noir/Noir/Blanc
- Article : IW7992-091
Nike Club
L'étiquette d'identification Nike Club te permet de garder tes documents à portée de main. La fenêtre transparente permet d'afficher ta pièce d'identité, tes coordonnées, ton laissez-passer ou ton badge, tandis que le mousqueton Club inimitable te permet d'attacher facilement l'étiquette à ton sac, à ton bagage ou à ton porte-clés.
Détails du produit
- Corps : 100 % polyester. Doublure : 100 % polyester.
- Nettoyage ciblé
- Importé
- Couleur affichée : Noir/Noir/Blanc
- Article : IW7992-091
Livraison et retours
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