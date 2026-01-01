Ensemble trois pièces avec sweat à capuche et t-shirt Nike Lifestyle pour enfant

Nike
Ensemble trois pièces avec sweat à capuche et t-shirt Lifestyle pour enfant
Un ensemble trois pièces facile à porter, conçu pour offrir aux tout-petits un look sportif coordonné au quotidien. Le t-shirt à coupe standard affiche un col ras-du-cou sans étiquette pour un confort sans distraction. Le sweat à capuche à zip est un indispensable facile à enfiler, tandis que le pantalon assorti a une taille extensible pour un confort durable tout au long de la journée.
- Couleur affichée : Noir
- Article : JA3219-010
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Un ensemble trois pièces facile à porter, conçu pour offrir aux tout-petits un look sportif coordonné au quotidien. Le t-shirt à coupe standard affiche un col ras-du-cou sans étiquette pour un confort sans distraction. Le sweat à capuche à zip est un indispensable facile à enfiler, tandis que le pantalon assorti a une taille extensible pour un confort durable tout au long de la journée.
Détails du produit
- 60 % coton / 40 % polyester
- Lavable en machine
- Importé
- Couleur affichée : Noir
- Article : JA3219-010
Taille et coupe
- Le modèle (garçon) porte une taille 6 et mesure 1,09 m
- Le modèle (fille) porte une taille 6 et mesure 1,31 m
- Guide des tailles
Livraison et retours
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.
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