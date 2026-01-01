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Ensemble trois pièces avec sweat à capuche et t-shirt Nike Lifestyle pour enfant - Noir

Nike

Ensemble trois pièces avec sweat à capuche et t-shirt Lifestyle pour enfant

64,99 €
Noir
Midnight Navy
Retrait gratuit
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Un ensemble trois pièces facile à porter, conçu pour offrir aux tout-petits un look sportif coordonné au quotidien. Le t-shirt à coupe standard affiche un col ras-du-cou sans étiquette pour un confort sans distraction. Le sweat à capuche à zip est un indispensable facile à enfiler, tandis que le pantalon assorti a une taille extensible pour un confort durable tout au long de la journée.


  • Couleur affichée : Noir
  • Article : JA3219-010

Nike

64,99 €

Un ensemble trois pièces facile à porter, conçu pour offrir aux tout-petits un look sportif coordonné au quotidien. Le t-shirt à coupe standard affiche un col ras-du-cou sans étiquette pour un confort sans distraction. Le sweat à capuche à zip est un indispensable facile à enfiler, tandis que le pantalon assorti a une taille extensible pour un confort durable tout au long de la journée.

Détails du produit

  • 60 % coton / 40 % polyester
  • Lavable en machine
  • Importé
  • Couleur affichée : Noir
  • Article : JA3219-010

Taille et coupe

    • Le modèle (garçon) porte une taille 6 et mesure 1,09 m
    • Le modèle (fille) porte une taille 6 et mesure 1,31 m
  • Guide des tailles

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.

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