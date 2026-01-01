Ensemble sweat à capuche et pantalon de survêtement Nike pour enfant

Nike
Ensemble sweat à capuche et pantalon de survêtement pour enfant
Confectionné dans un Fleece lisse et doux, cet ensemble deux pièces est idéal pour habiller les athlètes en herbe au quotidien. Le sweat à capuche offre une coupe ample pour bouger librement et se porte facilement par-dessus un débardeur ou un t-shirt. Le pantalon assorti a une taille extensible confortable. Et les jambes fuselées se terminent par des chevilles côtelées pour une sensation de maintien vraiment cosy. L'idéal pour bouger sans limites.
- Couleur affichée : Pink Rise
- Article : JA3288-621
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Confectionné dans un Fleece lisse et doux, cet ensemble deux pièces est idéal pour habiller les athlètes en herbe au quotidien. Le sweat à capuche offre une coupe ample pour bouger librement et se porte facilement par-dessus un débardeur ou un t-shirt. Le pantalon assorti a une taille extensible confortable. Et les jambes fuselées se terminent par des chevilles côtelées pour une sensation de maintien vraiment cosy. L'idéal pour bouger sans limites.
Détails du produit
- 60 % coton / 40 % polyester
- Lavable en machine
- Importé
- Couleur affichée : Pink Rise
- Article : JA3288-621
Taille et coupe
- Le modèle porte une taille 6 et mesure 118 cm
- Coupe standard : classique et facile à porter
- Guide des tailles
Livraison et retours
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.
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