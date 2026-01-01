Ensemble pantalon et haut tissé à zip Nike Dri-FIT pour enfant

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Ensemble pantalon et haut tissé à zip Dri-FIT pour enfant
Habille ton enfant avec cet ensemble de survêtement conçu en tissu tissé, intégrant la technologie Dri-FIT pour évacuer la transpiration et l'aider à rester au frais et au sec pendant le jeu. La veste à capuche a une fermeture à zip intégrale et des poches latérales pratiques. Le pantalon fuselé assorti, avec sa taille extensible, offre un confort optimal au quotidien. Associe cet ensemble à un débardeur ou t-shirt Nike Dri-FIT pour un look complet conçu pour le mouvement.
- Couleur affichée : Noir
- Article : JA3410-010
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Habille ton enfant avec cet ensemble de survêtement conçu en tissu tissé, intégrant la technologie Dri-FIT pour évacuer la transpiration et l'aider à rester au frais et au sec pendant le jeu. La veste à capuche a une fermeture à zip intégrale et des poches latérales pratiques. Le pantalon fuselé assorti, avec sa taille extensible, offre un confort optimal au quotidien. Associe cet ensemble à un débardeur ou t-shirt Nike Dri-FIT pour un look complet conçu pour le mouvement.
Détails du produit
- 100 % polyester
- Lavable en machine
- Importé
- Couleur affichée : Noir
- Article : JA3410-010
Taille et coupe
- Le modèle (garçon) porte une taille 6 et mesure 121 cm
- Le modèle (fille) porte une taille 6 et mesure 119 cm
- Guide des tailles
Livraison et retours
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.
Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.
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