Ensemble haut et short Nike Dri-FIT Miler pour enfant

Nike
Ensemble haut et short Dri-FIT Miler pour enfant
Que ce soit sur le court, le terrain ou à la récré, cet ensemble deux pièces est essentiel pour jouer. Il est doté de la technologie Dri-FIT qui évacue l'humidité pour aider les enfants à rester au frais et au sec pendant qu'ils jouent. Le t-shirt en maille présente une bordure réfléchissante et un col ras-du-cou sans étiquette pour plus de confort, et le short tissé a une taille extensible qui te permet de l'ajuster.
- Couleur affichée : Noir
- Article : IU5337-010
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Que ce soit sur le court, le terrain ou à la récré, cet ensemble deux pièces est essentiel pour jouer. Il est doté de la technologie Dri-FIT qui évacue l'humidité pour aider les enfants à rester au frais et au sec pendant qu'ils jouent. Le t-shirt en maille présente une bordure réfléchissante et un col ras-du-cou sans étiquette pour plus de confort, et le short tissé a une taille extensible qui te permet de l'ajuster.
Détails du produit
- 100 % polyester
- Lavable en machine
- Importé
- Couleur affichée : Noir
- Article : IU5337-010
Taille et coupe
- Le modèle porte une taille 4 et mesure 107 cm
- Coupe standard : classique et facile à porter
- Guide des tailles
Livraison et retours
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.
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