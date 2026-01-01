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Ensemble haut et short Nike Dri-FIT Miler pour enfant - Noir

Nike

Ensemble haut et short Dri-FIT Miler pour enfant

42,99 €
Noir
Light Liquid Lime
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Que ce soit sur le court, le terrain ou à la récré, cet ensemble deux pièces est essentiel pour jouer. Il est doté de la technologie Dri-FIT qui évacue l'humidité pour aider les enfants à rester au frais et au sec pendant qu'ils jouent. Le t-shirt en maille présente une bordure réfléchissante et un col ras-du-cou sans étiquette pour plus de confort, et le short tissé a une taille extensible qui te permet de l'ajuster.


  • Couleur affichée : Noir
  • Article : IU5337-010

Nike

42,99 €

Que ce soit sur le court, le terrain ou à la récré, cet ensemble deux pièces est essentiel pour jouer. Il est doté de la technologie Dri-FIT qui évacue l'humidité pour aider les enfants à rester au frais et au sec pendant qu'ils jouent. Le t-shirt en maille présente une bordure réfléchissante et un col ras-du-cou sans étiquette pour plus de confort, et le short tissé a une taille extensible qui te permet de l'ajuster.

Détails du produit

  • 100 % polyester
  • Lavable en machine
  • Importé
  • Couleur affichée : Noir
  • Article : IU5337-010

Taille et coupe

    • Le modèle porte une taille 4 et mesure 107 cm
    • Coupe standard : classique et facile à porter
  • Guide des tailles

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.

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