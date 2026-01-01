Ensemble deux pièces à zip Club Nike pour bébé (12 - 24 mois)

Nike
Ensemble deux pièces à zip Club pour bébé (12 - 24 mois)
Ton enfant a besoin d'une tenue confortable et sans prise de tête ? Cet ensemble deux pièces en tissu Fleece ultra-doux est exactement ce qu'il lui faut. Le sweat à capuche ample à zip s'enfile facilement par-dessus un t-shirt ou un débardeur. Et le pantalon fuselé assorti a une taille extensible et confortable qui reste bien en place. À porter avec n'importe quel haut Nike pour une tenue qui mettra en valeur ses sneakers.
- Couleur affichée : Noir
- Article : IB9015-010
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Ton enfant a besoin d'une tenue confortable et sans prise de tête ? Cet ensemble deux pièces en tissu Fleece ultra-doux est exactement ce qu'il lui faut. Le sweat à capuche ample à zip s'enfile facilement par-dessus un t-shirt ou un débardeur. Et le pantalon fuselé assorti a une taille extensible et confortable qui reste bien en place. À porter avec n'importe quel haut Nike pour une tenue qui mettra en valeur ses sneakers.
Détails du produit
- 60 % coton / 40 % polyester
- Lavable en machine
- Importé
- Couleur affichée : Noir
- Article : IB9015-010
Taille et coupe
- Coupe standard : classique et facile à porter
- Guide des tailles
Livraison et retours
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.
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