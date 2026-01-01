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Ensemble deux pièces à zip Club Nike pour bébé (12 - 24 mois) - Noir

Nike

Ensemble deux pièces à zip Club pour bébé (12 - 24 mois)

44,99 €
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Ton enfant a besoin d'une tenue confortable et sans prise de tête ? Cet ensemble deux pièces en tissu Fleece ultra-doux est exactement ce qu'il lui faut. Le sweat à capuche ample à zip s'enfile facilement par-dessus un t-shirt ou un débardeur. Et le pantalon fuselé assorti a une taille extensible et confortable qui reste bien en place. À porter avec n'importe quel haut Nike pour une tenue qui mettra en valeur ses sneakers.


  • Couleur affichée : Noir
  • Article : IB9015-010

Nike

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Ton enfant a besoin d'une tenue confortable et sans prise de tête ? Cet ensemble deux pièces en tissu Fleece ultra-doux est exactement ce qu'il lui faut. Le sweat à capuche ample à zip s'enfile facilement par-dessus un t-shirt ou un débardeur. Et le pantalon fuselé assorti a une taille extensible et confortable qui reste bien en place. À porter avec n'importe quel haut Nike pour une tenue qui mettra en valeur ses sneakers.

Détails du produit

  • 60 % coton / 40 % polyester
  • Lavable en machine
  • Importé
  • Couleur affichée : Noir
  • Article : IB9015-010

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