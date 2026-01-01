Ensemble de rangement Nike Club (quatre pièces)

Nike Club
Ensemble de rangement (quatre pièces)
Oublie le désordre et profite d'une organisation optimale. Cet ensemble comprend trois cubes de rangement et un grand sac à chaussures qui te permet de ranger tes sneakers séparément du reste de ton équipement.
- Couleur affichée : Noir/Noir/Blanc
- Article : IW7999-091
Nike Club
Oublie le désordre et profite d'une organisation optimale. Cet ensemble comprend trois cubes de rangement et un grand sac à chaussures qui te permet de ranger tes sneakers séparément du reste de ton équipement.
Avantages
- Les nombreuses options de rangement te permettent d'organiser tes affaires en toute facilité.
- Matière résistante et indéchirable pour une utilisation quotidienne.
Détails du produit
- 2 kg
- Sac S : 30,5 cm (l) x 15 cm (H) x 9 cm (P). Sac M : 30,5 cm (l) x 23 cm (H) x 9 cm (P). Sac L : 35,5 cm (l) x 30,5 cm (H) x 9 cm (P)
- 100 % polyester
- Nettoyage ciblé
- Importé
- Couleur affichée : Noir/Noir/Blanc
- Article : IW7999-091
Livraison et retours
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