Ensemble bonnet et gants de club Nike pour enfant

Nike
Ensemble bonnet et gants de club pour enfant
Avec cet ensemble deux pièces, les enfants vont pouvoir accessoiriser leur veste, leur tenue ou leurs chaussures Nike. Le bonnet à revers est confectionné en fil acrylique au toucher cachemire ultra-doux. Les gants assortis, eux, sont fabriqués dans des fibres extensibles confortables. Ils tiendront bien chaud aux petites mains.
- Couleur affichée : Noir
- Article : FV2830-010
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Avec cet ensemble deux pièces, les enfants vont pouvoir accessoiriser leur veste, leur tenue ou leurs chaussures Nike. Le bonnet à revers est confectionné en fil acrylique au toucher cachemire ultra-doux. Les gants assortis, eux, sont fabriqués dans des fibres extensibles confortables. Ils tiendront bien chaud aux petites mains.
Détails du produit
- Bonnet : 100 % acrylique ; gants : 82 % acrylique / 17 % polyester / 1 % élasthanne
- Lavable en machine
- Importé
- Couleur affichée : Noir
- Article : FV2830-010
Taille et coupe
- Coupe standard : classique et facile à porter
- Guide des tailles
Livraison et retours
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.
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