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Ensemble bonnet et gants de club Nike pour enfant - Noir

Nike

Ensemble bonnet et gants de club pour enfant

30 % de réduction
Noir
Playful Pink
Retrait gratuit
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Avec cet ensemble deux pièces, les enfants vont pouvoir accessoiriser leur veste, leur tenue ou leurs chaussures Nike. Le bonnet à revers est confectionné en fil acrylique au toucher cachemire ultra-doux. Les gants assortis, eux, sont fabriqués dans des fibres extensibles confortables. Ils tiendront bien chaud aux petites mains.


  • Couleur affichée : Noir
  • Article : FV2830-010

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Avec cet ensemble deux pièces, les enfants vont pouvoir accessoiriser leur veste, leur tenue ou leurs chaussures Nike. Le bonnet à revers est confectionné en fil acrylique au toucher cachemire ultra-doux. Les gants assortis, eux, sont fabriqués dans des fibres extensibles confortables. Ils tiendront bien chaud aux petites mains.

Détails du produit

  • Bonnet : 100 % acrylique ; gants : 82 % acrylique / 17 % polyester / 1 % élasthanne
  • Lavable en machine
  • Importé
  • Couleur affichée : Noir
  • Article : FV2830-010

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