Écharpe en maille Nike City

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Nike City
Écharpe en maille
44,99 €
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Protège-toi du froid et enveloppe-toi de confort avec cette écharpe en maille.
- Couleur affichée : College Grey/Sail
- Article : II5187-043
Nike City
44,99 €
Protège-toi du froid et enveloppe-toi de confort avec cette écharpe en maille.
Détails du produit
- 41 % polyester / 33 % viscose / 14 % nylon / 12 % acrylique
- Lavage à la main
- Importé
- Couleur affichée : College Grey/Sail
- Article : II5187-043
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