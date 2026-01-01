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Écharpe en maille Nike City - College Grey/Sail

Nike City

Écharpe en maille

44,99 €
College Grey/Sail
Noir/Noir
TAILLE UNIQUE
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Protège-toi du froid et enveloppe-toi de confort avec cette écharpe en maille.


  • Couleur affichée : College Grey/Sail
  • Article : II5187-043

Nike City

44,99 €

Protège-toi du froid et enveloppe-toi de confort avec cette écharpe en maille.

Détails du produit

  • 41 % polyester / 33 % viscose / 14 % nylon / 12 % acrylique
  • Lavage à la main
  • Importé
  • Couleur affichée : College Grey/Sail
  • Article : II5187-043

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