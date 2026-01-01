Nike ACG « Solar Chase »

54,99 €

Conçu pour les journées chaudes et les longues courses de trail, ce débardeur présente un minimum de coutures pour réduire les frottements. Le tissu léger et extensible est doux et sèche rapidement pour que tu restes à l'aise par temps très chaud.

Inspirée par les Dolomites

L'imprimé de ce débardeur s'inspire de notre voyage dans les montagnes des Dolomites, au nord-est de l'Italie. Des prairies aux grottes, nous avons été émerveillés par la beauté et effrayés par les histoires de créatures mythiques.

Technologie anti-transpiration

La technologie Nike Dri-FIT évacue la transpiration pour une évaporation plus rapide. Idéal pour rester au sec et à l'aise.