Débardeur de trail Dri-FIT ACG "Chamo Camo" pour femme

Matériaux recyclés
ACG "Chamo Camo"
Débardeur de trail Dri-FIT pour femme
Conçu pour les journées chaudes et les longues courses de trail, ce débardeur présente un minimum de coutures pour réduire les frottements. Le tissu léger et extensible est doux et sèche rapidement pour que tu restes à l'aise par temps très chaud.
- Couleur affichée : Sequoia/Summit White
- Article : IQ9737-355
ACG "Chamo Camo"
Conçu pour les journées chaudes et les longues courses de trail, ce débardeur présente un minimum de coutures pour réduire les frottements. Le tissu léger et extensible est doux et sèche rapidement pour que tu restes à l'aise par temps très chaud.
Avantages
- La technologie Nike Dri-FIT évacue la transpiration pour une évaporation plus rapide. Idéal pour rester au sec et à l'aise.
- Coupe ajustée facile à superposer.
Détails du produit
- 87 % polyester / 13 % élasthanne
- Éléments réfléchissants
- Cet article n'est pas destiné à être utilisé comme Équipement de Protection Individuelle (EPI)
- Lavable en machine
- Importé
- Couleur affichée : Sequoia/Summit White
- Article : IQ9737-355
Taille et coupe
- Le modèle porte une taille S et mesure 178 cm
- Coupe slim : profilée et ajustée
- Guide des tailles
Livraison et retours
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.
Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.
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