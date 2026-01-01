Chaussure Nike Jr. Streetgato x LEGO® Collection pour ado

Nike Jr. Streetgato x LEGO® Collection

64,99 €

À l'intérieur, à l'extérieur ou pour un match à cinq sur le bord de la route, la Tiempo Streetgato est prête à jouer n'importe où, n'importe quand. L'empeigne en matière synthétique et la semelle extérieure plate offrent un excellent contact avec le ballon pour t'aider à garder le contrôle sur toutes les surfaces. Son imprimé inspiré des briques LEGO® aux couleurs vives et ses finitions métalliques brillantes te permettent d'affirmer ton look avec un maximum de style.

Nike Football x LEGO Collection

Joue à l'instinct avec une gamme complète d'imprimés audacieux, inspirés des briques LEGO.

Conçue pour le terrain

L'empeigne en matière synthétique résistante offre un toucher fluide pour les dribbles, les passes et les tirs. Le motif d'adhérence spécialement conçu sur la semelle extérieure permet à tes pieds d'adhérer parfaitement au terrain de jeu et au terrain de foot.

Montre ton côté sauvage

L'imprimé tacheté coloré de l'empeigne s'inspire de deux des créatures les plus sauvages de la jungle : la grenouille venimeuse et le jaguar.