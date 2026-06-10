Chaussure Nike Astrograbber pour homme

Small and Narrow
NikePlusUser5133801
How is a size 11 not a size 11? I have never had to purchase Nikes a 1/2 size larger. Super narrow as well. The 1/2 size up didn’t fix the narrow issue
Créée juste après la Waffle Trainer de Nike, la Astrograbber visait à améliorer l'adhérence sur les surfaces synthétiques des terrains de football américain.
Nike Astrograbber
Créée juste après la Waffle Trainer de Nike, la Astrograbber visait à améliorer l'adhérence sur les surfaces synthétiques des terrains de football américain.
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.
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3 étoiles
Small and Narrow
NikePlusUser5133801
How is a size 11 not a size 11? I have never had to purchase Nikes a 1/2 size larger. Super narrow as well. The 1/2 size up didn’t fix the narrow issue
Grip en stijlvol
MartijnK880754270
Mooie veldschoen. Er blijft dan ook veel gras ed onder de zool kleven. Goede grip. Licht en iets wat smal, maar verder prima.
Un peu mitigé
Samuel651523896
Un peu serré ! A porter avec des chaussettes extra-fines. La texture est bonne et le confort au pied y est, même s'il faut la porter souvent afin qu'elle s'élargisse.
Nike Astrograbber