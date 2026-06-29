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Chaussure Nike Air Max TL 2.5 Premium pour homme - Noir/Noir/Anthracite

Nike Air Max TL 2.5 Premium

Chaussure pour homme

179,99 €
Noir/Noir/Anthracite
Blanc/Pure Platinum/Metallic Silver/Dark Obsidian
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La Air Max TL 2.5 fait revivre un grand classique des années 90 avec les emblématiques lignes ondulées de la série Air Max. Les tissus respirants et le cuir synthétique lisse créent une finition soignée. Et l'amorti Max Air sur toute la longueur te fait rebondir à chaque pas.


  • Couleur affichée : Noir/Noir/Anthracite
  • Article : IM4656-001

Nike Air Max TL 2.5 Premium

179,99 €

La Air Max TL 2.5 fait revivre un grand classique des années 90 avec les emblématiques lignes ondulées de la série Air Max. Les tissus respirants et le cuir synthétique lisse créent une finition soignée. Et l'amorti Max Air sur toute la longueur te fait rebondir à chaque pas.

Avantages

  • Empeigne en tissu et cuir synthétique pour plus de respirabilité et de résistance.
  • Amorti Max Air souple et confortable pour un maintien parfait.
  • Semelle extérieure en caoutchouc pour une meilleure adhérence.

Détails du produit

  • Empeigne en cuir synthétique
  • Semelle intermédiaire en mousse
  • Semelle extérieure en caoutchouc
  • Couleur affichée : Noir/Noir/Anthracite
  • Article : IM4656-001

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.

Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.

Avis (2)

4.5 étoiles

  • Muy recomendables

    eloyg12499904

    Muy cómodas , materiales de primera calidad y buen acabado. Como punto negativo , no me gusta que no se puedan extraer las plantillas ya que uso unas a medida

  • Scarpe

    RobertoD390483154

    Ottimo prodotto private in camminare risultano molto commode cansiglate

Chaussure Nike Air Max TL 2.5 Premium pour homme

Nike Air Max TL 2.5 Premium

179,99 €
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