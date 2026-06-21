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Chaussure Nike Air Max TL 2.5 pour homme - Dark Smoke Grey/Metallic Silver/Noir/Wolf Grey

Nike Air Max TL 2.5

Chaussure pour homme

179,99 €
Dark Smoke Grey/Metallic Silver/Noir/Wolf Grey
Smoke Grey/Noir/Dark Smoke Grey/Tough Red
Noir/Noir/Metallic Silver/Noir
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La Air Max TL 2.5 fait revivre un grand classique des années 90 avec les emblématiques lignes ondulées de la série Air Max. Les tissus respirants et le cuir synthétique lisse créent une finition soignée. Et l'amorti Max Air sur toute la longueur te fait rebondir à chaque pas.


  • Couleur affichée : Dark Smoke Grey/Metallic Silver/Noir/Wolf Grey
  • Article : IO3037-002

Nike Air Max TL 2.5

179,99 €

La Air Max TL 2.5 fait revivre un grand classique des années 90 avec les emblématiques lignes ondulées de la série Air Max. Les tissus respirants et le cuir synthétique lisse créent une finition soignée. Et l'amorti Max Air sur toute la longueur te fait rebondir à chaque pas.

Avantages

  • Empeigne en tissu et cuir synthétique pour plus de respirabilité et de résistance.
  • Amorti Max Air souple et confortable pour un maintien parfait.
  • Semelle extérieure en caoutchouc pour une meilleure adhérence.

Détails du produit

  • Semelle intermédiaire en mousse
  • Semelle extérieure en caoutchouc
  • Couleur affichée : Dark Smoke Grey/Metallic Silver/Noir/Wolf Grey
  • Article : IO3037-002

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.

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Avis (88)

4.8 étoiles

  • Wunderschön und bequem

    maryam24550477

    Super. Es ist so wie Beschreibung. Perfekt. Die große ist auch genau wie Beschreibung. Also fällt nicht größer oder kleiner.

  • Nike air max TL 2.5

    Blc75018

    Envoie rapide et conforme à la description

  • Style and Comfort

    Pbrad

    They look great and are extremely comfortable. They fit perfect and you can walk in them all day. Has quickly become one of my favorite pairs.

Chaussure Nike Air Max TL 2.5 pour homme

Nike Air Max TL 2.5

179,99 €
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