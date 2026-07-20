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Chaussure Nike Air Max Plus VII pour homme - Noir/Gamma Blue/Chrome

Nike Air Max Plus VII

Chaussure pour homme

199,99 €
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Cette version de la Plus adapte une silhouette des années 90 et lui donne l'énergie du cyberespace des années 2000. La 7 abandonne la cage classique du modèle d'origine au profit d'un renfort pointillé sur l'empeigne. Les motifs de scorpion sur la languette ajoutent du piquant.


  • Couleur affichée : Noir/Gamma Blue/Chrome
  • Article : IQ9429-001

Nike Air Max Plus VII

199,99 €

Cette version de la Plus adapte une silhouette des années 90 et lui donne l'énergie du cyberespace des années 2000. La 7 abandonne la cage classique du modèle d'origine au profit d'un renfort pointillé sur l'empeigne. Les motifs de scorpion sur la languette ajoutent du piquant.

Avantages

  • L'empeigne en mesh, résistante et respirante, intègre des détails en cuir synthétique.
  • La voûte plantaire crée une sensation de maintien.
  • Amorti Max Air souple et confortable pour un maintien parfait.

Détails du produit

  • Semelle intermédiaire en mousse
  • Semelle extérieure en caoutchouc
  • Couleur affichée : Noir/Gamma Blue/Chrome
  • Article : IQ9429-001

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.

Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.

Avis (1)

5 étoiles

  • Antoine968175515

    Parfaites, commandées le 15 juin fidèle à la photo !!!!!

Chaussure Nike Air Max Plus VII pour homme

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