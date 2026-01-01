Chaussure Nike Air Max Plus pour homme

Nike Air Max Plus
Chaussure pour homme
Impose ton style avec la Air Max Plus. La cage culte apporte la touche stylée. Le mesh respirant te garde au frais. Et son amorti visible offre le combo parfait entre look edgy et confort.
- Couleur affichée : Noir/Bright Crimson/Noir/Noir
- Article : IX0385-001
Nike Air Max Plus
Impose ton style avec la Air Max Plus. La cage culte apporte la touche stylée. Le mesh respirant te garde au frais. Et son amorti visible offre le combo parfait entre look edgy et confort.
Avantages
- L'empeigne en mesh, résistante et respirante, intègre des détails en cuir synthétique.
- La voûte plantaire crée une sensation de maintien.
- Les unités Nike Air assurent un amorti léger.
- Semelle extérieure en caoutchouc pour une meilleure adhérence.
Détails du produit
- Semelle intermédiaire en mousse
- Semelle extérieure en caoutchouc
- Motifs réfléchissants
- Cet article n'est pas destiné à être utilisé comme Équipement de Protection Individuelle (EPI)
- Couleur affichée : Noir/Bright Crimson/Noir/Noir
- Article : IX0385-001
Livraison et retours
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.
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