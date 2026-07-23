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Chaussure Nike Air Max Plus pour homme - Noir/Anthracite/Pink Foam/Blanc

Nike Air Max Plus

Chaussure pour homme

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Noir/Anthracite/Pink Foam/Blanc
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Impose ton style avec la Air Max Plus. La cage culte apporte la touche stylée. Le mesh respirant te garde au frais. Et son amorti visible offre le combo parfait entre look edgy et confort.


  • Couleur affichée : Noir/Anthracite/Pink Foam/Blanc
  • Article : IU7540-001

Nike Air Max Plus

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Impose ton style avec la Air Max Plus. La cage culte apporte la touche stylée. Le mesh respirant te garde au frais. Et son amorti visible offre le combo parfait entre look edgy et confort.

Avantages

  • L'empeigne en mesh, résistante et respirante, intègre des détails en cuir synthétique.
  • La voûte plantaire crée une sensation de maintien.
  • Les unités Nike Air assurent un amorti léger.
  • Semelle extérieure en caoutchouc pour une meilleure adhérence.

Détails du produit

  • Semelle intermédiaire en mousse
  • Semelle extérieure en caoutchouc
  • Couleur affichée : Noir/Anthracite/Pink Foam/Blanc
  • Article : IU7540-001

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.

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Avis (11)

4.7 étoiles

  • Ruben3fee08d75b704c0ca84babbcca615482

    Alles top, Nike fällt bischen kleiner aus, deshalb habe jetzt eine Größe größer bestellt

  • speakers d'exception

    RobertC576708890

    Belles et confortables,un rêve devenu réalité

  • Santiago103498437

    Produto com super qualidade, com muito conforto e super lindo

Chaussure Nike Air Max Plus pour homme

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