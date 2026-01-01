Chaussure Nike Air Max Moto 2K pour ado

Nike Air Max Moto 2K
Chaussure pour ado
Rétro. Tendance. Et surtout : confortable. C'est la Air Max Moto 2K. Inspirée des chaussures de running des années 2000, elle intègre un mesh aéré et un amorti complet, de la mousse sous le pied au rembourrage sur la languette et les chevilles.
- Couleur affichée : College Grey/Dark Violet Ore/Taupe Haze/Light Iron Ore
- Article : IR0587-001
Nike Air Max Moto 2K
Rétro. Tendance. Et surtout : confortable. C'est la Air Max Moto 2K. Inspirée des chaussures de running des années 2000, elle intègre un mesh aéré et un amorti complet, de la mousse sous le pied au rembourrage sur la languette et les chevilles.
Avantages
- Amorti Max Air souple et confortable pour un maintien parfait.
- Les empiècements en mesh et en cuir synthétique sont légers et respirants.
- La semelle intermédiaire en mousse inspirée des années 2000 offre un look rétro tout en confort.
- Empeigne en daim pour un ajustement et un confort parfaits.
Détails du produit
- Col bas
- Motifs réfléchissants
- Cet article n'est pas destiné à être utilisé comme Équipement de Protection Individuelle (EPI)
- Lacets élastiques
- Boucle au talon
- Couleur affichée : College Grey/Dark Violet Ore/Taupe Haze/Light Iron Ore
- Article : IR0587-001
Livraison et retours
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.
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