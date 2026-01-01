Chaussure Nike Air Max 95 Big Bubble pour homme

Nike Air Max 95 Big Bubble
Chaussure pour homme
La Nike Air Max 95 d'origine s'inspirait du corps humain et de l'esthétique sportive des années 90. C'est ce qui a donné naissance à son design ondulé unique. Dans cette édition, l'empeigne est en mesh respirant avec du denim dégradé, pour un look vintage au fil du temps. L'amorti visible sous le pied t'apporte un confort maximal.
- Couleur affichée : Ashen Slate/Midnight Navy/Light Armory Blue/Light Armory Blue
- Article : IX0347-451
Nike Air Max 95 Big Bubble
La Nike Air Max 95 d'origine s'inspirait du corps humain et de l'esthétique sportive des années 90. C'est ce qui a donné naissance à son design ondulé unique. Dans cette édition, l'empeigne est en mesh respirant avec du denim dégradé, pour un look vintage au fil du temps. L'amorti visible sous le pied t'apporte un confort maximal.
Avantages
- Empeigne en denim avec détails en cuir synthétique pour un effet superposé et plus de résistance.
- Unité Max Air visible pour plus d'amorti et de légèreté.
- Les rainures flexibles sur la semelle intermédiaire et la semelle extérieure t'assurent une grande liberté de mouvement.
- Design inspiré du corps humain : les semelles intermédiaire et extérieure constituent la colonne vertébrale, les empiècements de l'empeigne font office de muscles et les lacets représentent les côtes de la chaussure.
Détails du produit
- Semelle intermédiaire en mousse
- Semelle extérieure en caoutchouc
- Couleur affichée : Ashen Slate/Midnight Navy/Light Armory Blue/Light Armory Blue
- Article : IX0347-451
Livraison et retours
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.
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