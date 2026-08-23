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Bien noté
Chaussure Nike Air Max 95 Big Bubble pour homme - Noir/Pure Platinum/Wolf Grey/Blanc

Nike Air Max 95 Big Bubble

Chaussure pour homme

189,99 €
Noir/Pure Platinum/Wolf Grey/Blanc
Smoke Grey/Anthracite/Noir/Racer Blue
Blanc/Noir/Reflect Silver/Royal Blue
Noir/Action Green/Anthracite/Photo Blue
Noir/Metallic Silver/Cool Grey/Blanc
Noir/Anthracite/Dark Smoke Grey/Noir
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La Nike Air Max 95 d'origine s'inspirait du corps humain et de l'esthétique sportive des années 90. C'est ce qui a donné naissance à son design ondulé unique. Cette version présente un mélange de matières et un amorti visible pour un look superposé incroyablement confortable.


  • Couleur affichée : Noir/Pure Platinum/Wolf Grey/Blanc
  • Article : IV5767-003

Nike Air Max 95 Big Bubble

189,99 €

La Nike Air Max 95 d'origine s'inspirait du corps humain et de l'esthétique sportive des années 90. C'est ce qui a donné naissance à son design ondulé unique. Cette version présente un mélange de matières et un amorti visible pour un look superposé incroyablement confortable.

Avantages

  • Design inspiré du corps humain : les semelles intermédiaire et extérieure constituent la colonne vertébrale, les empiècements de l'empeigne font office de muscles et les lacets représentent les côtes de la chaussure.
  • L'empeigne en cuir véritable, cuir synthétique et tissu apporte un effet de superposition, pour une chaussure qui résiste à l'épreuve du temps.
  • Unité Max Air visible pour plus d'amorti et de légèreté.
  • Les rainures flexibles sur la semelle intermédiaire et la semelle extérieure t'assurent une grande liberté de mouvement.

Détails du produit

  • Semelle intermédiaire en mousse
  • Semelle extérieure en caoutchouc
  • Couleur affichée : Noir/Pure Platinum/Wolf Grey/Blanc
  • Article : IV5767-003

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.

Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.

Avis (20)

4.9 étoiles

  • cool-running29

    Magnifique expérience, et service après vente exceptionnel. Un grand merci

  • IOANNISK860606477

    Perfect every day shoes . Also very good matching with casual clothes

  • Crisan358224612

    Bought it for my son. Fits nice. He boasts its really comfortable.

Chaussure Nike Air Max 95 Big Bubble pour homme

Nike Air Max 95 Big Bubble

189,99 €
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