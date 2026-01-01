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Chaussure Nike Air Max 90 pour homme - Noir/Anthracite/Dark Smoke Grey/Iron Grey

Nike Air Max 90

Chaussure pour homme

149,99 €
Chaussure Nike Air Max 90 pour homme - Noir/Anthracite/Dark Smoke Grey/Iron Grey
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La Air Max 90 reste fidèle au look de running d'origine, avec sa semelle culte à motif gaufré, ses renforts cousus et ses détails texturés. Tu retrouves le fameux look des années 90. Ses couleurs sont faciles à associer. Et son amorti visible te garantit plus de confort à chaque pas.


  • Couleur affichée : Noir/Anthracite/Dark Smoke Grey/Iron Grey
  • Article : IV4695-001

Nike Air Max 90

149,99 €

La Air Max 90 reste fidèle au look de running d'origine, avec sa semelle culte à motif gaufré, ses renforts cousus et ses détails texturés. Tu retrouves le fameux look des années 90. Ses couleurs sont faciles à associer. Et son amorti visible te garantit plus de confort à chaque pas.

Avantages

  • Amorti Max Air souple et confortable pour un maintien parfait.
  • L'empeigne est en daim de qualité supérieure pour un look et un toucher luxueux.
  • Technologie Nike Air absorbant les chocs pour un bon amorti à chaque pas.
  • Semelle extérieure en caoutchouc à motif gaufré pour une adhérence durable et un style rétro.

Détails du produit

  • Col bas
  • Semelle intermédiaire en mousse
  • Couleur affichée : Noir/Anthracite/Dark Smoke Grey/Iron Grey
  • Article : IV4695-001

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.

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