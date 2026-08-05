Chaussure Nike Air Max 90 LTR pour ado

Nike Air Max 90 LTR

119,99 €

MODÈLE AIR EMBLÉMATIQUE POUR ENFANT.

La Nike Air Max 90 LTR est de retour pour des sensations encore plus incroyables. L'amorti est plus souple et plus flexible, l'unité Max Air est idéale pour les pieds en pleine croissance et la forme offre aux orteils toute la place nécessaire pour bouger. Avec un design et un look inchangés, elle permet de faire découvrir une chaussure emblématique des années 90 à la nouvelle génération.

Un classique remis au goût du jour

Cette sneaker basse est fabriquée en cuir véritable et synthétique, des matières résistantes au look classique. La forme offre aux orteils toute la place nécessaire pour bouger et la coupe offre aux pieds en pleine croissance un confort incroyable.

Amorti et confort

L'unité Max Air procure une sensation de douceur intense, parfaitement adaptée aux enfants. De plus, la mousse moelleuse et souple facilite chaque pas.

Modèle à coussinets

Le rembourrage supplémentaire au niveau de la cheville offre une sensation de douceur pour permettre à ton enfant d'enfiler confortablement dans ses chaussures.

Mouvements naturels

La semelle en caoutchouc sur toute la longueur présente des rainures apportant plus de souplesse pour rendre chaque foulée naturelle.