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Chaussure Nike Air Max 90 LTR pour ado - Platinum Tint/Blue Lightning/Wolf Grey/Iron Grey

Nike Air Max 90 LTR

Chaussure pour ado

119,99 €
Platinum Tint/Blue Lightning/Wolf Grey/Iron Grey
Noir/Noir/Blanc/Noir
Blanc/Noir/Anthracite/Playful Pink
Noir/Dark Smoke Grey/Racer Blue
Phantom/Cream II/Safety Orange/Light Orewood Brown
Blanc/Phantom/Light Orewood Brown
Noir/Gamma Blue/Ice/Chrome
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La Nike Air Max 90 LTR est de retour pour des sensations encore plus incroyables. L'amorti est plus souple et plus flexible, l'unité Max Air est idéale pour les pieds en pleine croissance et la forme offre aux orteils toute la place nécessaire pour bouger. Avec un design et un look inchangés, elle permet de faire découvrir une chaussure emblématique des années 90 à la nouvelle génération.


  • Couleur affichée : Platinum Tint/Blue Lightning/Wolf Grey/Iron Grey
  • Article : CD6864-034

Nike Air Max 90 LTR

119,99 €

MODÈLE AIR EMBLÉMATIQUE POUR ENFANT.

La Nike Air Max 90 LTR est de retour pour des sensations encore plus incroyables. L'amorti est plus souple et plus flexible, l'unité Max Air est idéale pour les pieds en pleine croissance et la forme offre aux orteils toute la place nécessaire pour bouger. Avec un design et un look inchangés, elle permet de faire découvrir une chaussure emblématique des années 90 à la nouvelle génération.

Un classique remis au goût du jour

Cette sneaker basse est fabriquée en cuir véritable et synthétique, des matières résistantes au look classique. La forme offre aux orteils toute la place nécessaire pour bouger et la coupe offre aux pieds en pleine croissance un confort incroyable.

Amorti et confort

L'unité Max Air procure une sensation de douceur intense, parfaitement adaptée aux enfants. De plus, la mousse moelleuse et souple facilite chaque pas.

Modèle à coussinets

Le rembourrage supplémentaire au niveau de la cheville offre une sensation de douceur pour permettre à ton enfant d'enfiler confortablement dans ses chaussures.

Mouvements naturels

La semelle en caoutchouc sur toute la longueur présente des rainures apportant plus de souplesse pour rendre chaque foulée naturelle.

Détails du produit

  • Couleur affichée : Platinum Tint/Blue Lightning/Wolf Grey/Iron Grey
  • Article : CD6864-034

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.

Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.

Avis (304)

4.6 étoiles

  • Vaͣnnaͣhͪ45023052

    Love them! Love them! Love them! Love them!

  • Allisonk397280649

    Very comfortable, stylish. I purchase these all the time.

  • Shoes

    alex250353355

    The laces didn’t go with the shoe

Chaussure Nike Air Max 90 LTR pour ado

Nike Air Max 90 LTR

119,99 €
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Découvrez la chaussure Nike Air Max 90 LTR pour enfant plus âgé

Un classique revisité

Cette sneaker basse est fabriquée en cuir véritable et synthétique : des matières résistantes à l'allure classique. La forme offre aux orteils toute la place nécessaire pour bouger, et la tenue assure un confort incroyable aux pieds en pleine croissance.

Confort et amorti

L'unité Max Air est plus souple et spécialement adaptée aux pieds des enfants. De plus, la mousse souple et confortable amortit chaque pas.

Modèle rembourré

Le rembourrage supplémentaire au niveau de la cheville offre une sensation de douceur pour permettre à votre enfant d'enfiler confortablement ses chaussures.