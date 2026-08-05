Chaussure Nike Air Max 90 LTR pour ado

Vaͣnnaͣhͪ45023052
Love them! Love them! Love them! Love them!
La Nike Air Max 90 LTR est de retour pour des sensations encore plus incroyables. L'amorti est plus souple et plus flexible, l'unité Max Air est idéale pour les pieds en pleine croissance et la forme offre aux orteils toute la place nécessaire pour bouger. Avec un design et un look inchangés, elle permet de faire découvrir une chaussure emblématique des années 90 à la nouvelle génération.
Nike Air Max 90 LTR
MODÈLE AIR EMBLÉMATIQUE POUR ENFANT.
La Nike Air Max 90 LTR est de retour pour des sensations encore plus incroyables. L'amorti est plus souple et plus flexible, l'unité Max Air est idéale pour les pieds en pleine croissance et la forme offre aux orteils toute la place nécessaire pour bouger. Avec un design et un look inchangés, elle permet de faire découvrir une chaussure emblématique des années 90 à la nouvelle génération.
Cette sneaker basse est fabriquée en cuir véritable et synthétique, des matières résistantes au look classique. La forme offre aux orteils toute la place nécessaire pour bouger et la coupe offre aux pieds en pleine croissance un confort incroyable.
L'unité Max Air procure une sensation de douceur intense, parfaitement adaptée aux enfants. De plus, la mousse moelleuse et souple facilite chaque pas.
Le rembourrage supplémentaire au niveau de la cheville offre une sensation de douceur pour permettre à ton enfant d'enfiler confortablement dans ses chaussures.
La semelle en caoutchouc sur toute la longueur présente des rainures apportant plus de souplesse pour rendre chaque foulée naturelle.
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.
Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.
4.6 étoiles
Vaͣnnaͣhͪ45023052
Love them! Love them! Love them! Love them!
Allisonk397280649
Very comfortable, stylish. I purchase these all the time.
Shoes
alex250353355
The laces didn’t go with the shoe
Nike Air Max 90 LTR
Découvrez la chaussure Nike Air Max 90 LTR pour enfant plus âgé
Cette sneaker basse est fabriquée en cuir véritable et synthétique : des matières résistantes à l'allure classique. La forme offre aux orteils toute la place nécessaire pour bouger, et la tenue assure un confort incroyable aux pieds en pleine croissance.
L'unité Max Air est plus souple et spécialement adaptée aux pieds des enfants. De plus, la mousse souple et confortable amortit chaque pas.
Le rembourrage supplémentaire au niveau de la cheville offre une sensation de douceur pour permettre à votre enfant d'enfiler confortablement ses chaussures.