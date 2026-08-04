Chaussure Nike Air Max 270 pour femme

Emma34c8f6bcb4184cf4a1ecc61e288cc275
Love them! They are my favorite shoes to wear!
La Air Max 270 allie style, confort et caractère. Ce modèle s'inspire de sneakers Air Max emblématiques en intégrant les meilleures innovations de Nike : grande fenêtre donnant sur l'amorti, nouvelle gamme de couleurs… On valide !
Nike Air Max 270
La Air Max 270 allie style, confort et caractère. Ce modèle s'inspire de sneakers Air Max emblématiques en intégrant les meilleures innovations de Nike : grande fenêtre donnant sur l'amorti, nouvelle gamme de couleurs… On valide !
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.
Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.
4.7 étoiles
Emma34c8f6bcb4184cf4a1ecc61e288cc275
Love them! They are my favorite shoes to wear!
Excellent shoe!
JoshuaW396462137
The shoe fits and looks great! Would recommend this shoe!
I love my new shoes!
Hortencia557312241
I love my new shoes. They are extremely comfortable! I was worried about ordering this pair in particular because it has pink. However, the color combination in these pair of Nikes is very beautiful.
Nike Air Max 270