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Chaussure Nike Air Max 270 pour femme - Noir/Blanc

Nike Air Max 270

Chaussure pour femme

159,99 €
Chaussure Nike Air Max 270 pour femme - Noir/Blanc
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La Air Max 270 allie style, confort et caractère. Ce modèle s'inspire de sneakers Air Max emblématiques en intégrant les meilleures innovations de Nike : grande fenêtre donnant sur l'amorti, nouvelle gamme de couleurs… On valide !


  • Couleur affichée : Noir/Blanc
  • Article : HJ3222-010

Nike Air Max 270

159,99 €

La Air Max 270 allie style, confort et caractère. Ce modèle s'inspire de sneakers Air Max emblématiques en intégrant les meilleures innovations de Nike : grande fenêtre donnant sur l'amorti, nouvelle gamme de couleurs… On valide !

Avantages

  • Empeigne en tissu tissé pour plus de légèreté et une meilleure respirabilité.
  • Amorti Max Air souple et confortable pour un maintien parfait.
  • Chausson intérieur extensible pour un maintien personnalisé.
  • Semelle extérieure en caoutchouc pour une meilleure adhérence et une plus grande résistance.

Détails du produit

  • Détails en mesh
  • Semelle intermédiaire en mousse
  • Couleur affichée : Noir/Blanc
  • Article : HJ3222-010

Taille et coupe

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Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.

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Avis (193)

4.7 étoiles

  • Emma34c8f6bcb4184cf4a1ecc61e288cc275

    Love them! They are my favorite shoes to wear!

  • Excellent shoe!

    JoshuaW396462137

    The shoe fits and looks great! Would recommend this shoe!

  • I love my new shoes!

    Hortencia557312241

    I love my new shoes. They are extremely comfortable! I was worried about ordering this pair in particular because it has pink. However, the color combination in these pair of Nikes is very beautiful.

Chaussure Nike Air Max 270 pour femme

Nike Air Max 270

159,99 €
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