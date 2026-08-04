Chaussure Nike Air Max 270 pour Bébé et Petit enfant

Nike Air Max 270

79,99 €

RÉSOLUMENT AIR.

La Nike Air Max 270 pour Enfant offre plus d’Air. Son unité Air est visible à 270 degrés, sur les côtés et à l'arrière. Cette sneaker ultra-confortable l'accompagnera dans toutes ses aventures quotidiennes.

Respirabilité et légèreté

Le tissu offre une tenue respirante et structurée sur le dessus du pied.

De l'Air sous tous les angles

L'unité Max Air 270 est visible à 270 degrés. La mousse souple offre quant à elle un amorti durable.

Mouvements naturels

Les rainures dans la semelle en caoutchouc améliorent la souplesse pour offrir une foulée naturelle.