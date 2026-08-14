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Chaussure Nike Air Force 1 Low Retro Premium pour homme - Summit White/Team Red/Metallic Silver/Summit White

Nike Air Force 1 Low Retro Premium

Chaussure pour homme

139,99 €
Summit White/Team Red/Metallic Silver/Summit White
Wheat/Sail/Team Red/Wheat
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Confortable, résistante et intemporelle : elle n'est pas numéro 1 pour rien. Avec sa silhouette emblématique en cuir premium et textures nattées, cette Air Force 1 affiche un look rétro tendance.


  • Couleur affichée : Summit White/Team Red/Metallic Silver/Summit White
  • Article : IM5755-101

Nike Air Force 1 Low Retro Premium

139,99 €

Confortable, résistante et intemporelle : elle n'est pas numéro 1 pour rien. Avec sa silhouette emblématique en cuir premium et textures nattées, cette Air Force 1 affiche un look rétro tendance.

Avantages

  • Unité Nike Air pour un amorti léger.
  • Semelle extérieure en caoutchouc avec points de pivot de basket classiques pour plus d'adhérence et de résistance.

Détails du produit

  • Semelle intermédiaire en mousse
  • Semelle extérieure en caoutchouc
  • Couleur affichée : Summit White/Team Red/Metallic Silver/Summit White
  • Article : IM5755-101

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.

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Avis (6)

4.5 étoiles

  • Nice looking shoe with quality issues

    Mika125887876

    Badly done stitching on the collar part. Already returned a pair and received back a pair with same issues. 44 size

  • Increíbles.

    AlbanG473381224

    Muy confortables y elegantes. Normalmente no me gusta las playeras blancas pero estas son diferentes de diseño.

  • Sehr schön und edel

    MartinH262832253

    Ein sehr schöner Schuh. Gute Qualität und sehr edel . Für den Hochsommer vllt bisschen warm aber das sollte eigentlich klar sein . Würde ich immer wieder kaufen

Chaussure Nike Air Force 1 Low Retro Premium pour homme

Nike Air Force 1 Low Retro Premium

139,99 €
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