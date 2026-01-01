Chaussure Nike Air Force 1 '07 LV8 pour homme

Nike Air Force 1 '07 LV8
Chaussure pour homme
Confortable, résistante et intemporelle : elle n'est pas numéro 1 pour rien. La conception culte des années 80, avec du cuir résistant et des détails originaux. Un plaisir sur le terrain comme au quotidien.
- Couleur affichée : Noir/Sail
- Article : IU7592-001
Nike Air Force 1 '07 LV8
Confortable, résistante et intemporelle : elle n'est pas numéro 1 pour rien. La conception culte des années 80, avec du cuir résistant et des détails originaux. Un plaisir sur le terrain comme au quotidien.
Avantages
- Empeigne en cuir véritable et synthétique avec embout perforé pour plus de respirabilité et de confort.
- Unité Nike Air pour un amorti léger.
- Semelle extérieure en caoutchouc avec points de pivot de basket classiques pour plus d'adhérence et de résistance.
Détails du produit
- Semelle intermédiaire en mousse
- Semelle extérieure en caoutchouc
- Couleur affichée : Noir/Sail
- Article : IU7592-001
Livraison et retours
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.
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