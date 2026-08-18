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Chaussure d'entraînement Nike Air Monarch IV pour homme (extra-large) - Blanc/Noir

Nike Air Monarch IV

Chaussure d'entraînement pour homme (extra-large)

79,99 €
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En cuir véritable, la Nike Air Monarch IV affiche un style classique, et son amorti Nike Air léger t'incite à bouger dans le plus grand confort.


  • Couleur affichée : Blanc/Noir
  • Article : 416355-101

Nike Air Monarch IV

79,99 €

MAINTIEN ET CONFORT CLASSIQUES.

En cuir véritable, la Nike Air Monarch IV affiche un style classique, et son amorti Nike Air léger t'incite à bouger dans le plus grand confort.

Avantages

  • Cuir et cuir synthétique pour un confort classique et une excellente résistance.
  • L'unité Air-Sole sur toute la longueur t'offre amorti, confort et maintien.
  • Semelle en caoutchouc résistante pour une meilleure adhérence.

Détails du produit

  • Couleur affichée : Blanc/Noir
  • Article : 416355-101

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.

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Avis (283)

4.3 étoiles

  • Leroyce54304640404751a14ae3317e38ab54

    great bu my son love them he said

  • John382135023

    price was right , made call to operator got the order right which AI had problem before getting wide shoe and was delivered in record time Thank you

  • Monarch IV

    Richard280950694

    One of the best shoes that I’ve ever worn I really like them. I’ve had many pairs of these a number one choice

Chaussure d'entraînement Nike Air Monarch IV pour homme (extra-large)

Nike Air Monarch IV

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