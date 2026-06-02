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Chaussure de running sur route Nike Downshifter 14 SE pour femme - Silt Red/Particle Rose/Phantom/Tattoo

Nike Downshifter 14 SE

Chaussure de running sur route pour femme

69,99 €
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  • Couleur affichée : Silt Red/Particle Rose/Phantom/Tattoo
  • Article : IR1524-600

Nike Downshifter 14 SE

69,99 €

Les couches de mousse en plus offrent un amorti réactif pour plus de confort et de rebond.

Passe à la vitesse supérieure avec la Downshifter 14. Nous avons augmenté la quantité d'amorti dans la semelle intermédiaire pour plus de confort et de réactivité par rapport à la version précédente. De plus, l'empeigne est dotée d'un mesh ajouré pour une respirabilité optimale et d'une bande au milieu du pied te donne une sensation de maintien.

Mesh ajouré

L'empeigne technique en mesh ajouré procure une meilleure respirabilité.

Amorti et rebond

Nous avons augmenté la quantité d'amorti dans la semelle intermédiaire pour plus de confort et de rebond.

Un maintien confortable

La bande interne au milieu du pied procure une sensation de maintien.

Quoi de neuf ?

  • Épaisseur de mousse plus haute
  • Empeigne en mesh ajouré

Détails du produit

  • Poids approximatif : 276 g (pointure 39 pour femme)
  • Drop : 10 mm
  • Édition spéciale avec motif éclaboussures de peinture
  • Col bas
  • Lacets classiques
  • Couleur affichée : Silt Red/Particle Rose/Phantom/Tattoo
  • Article : IR1524-600

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.

Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.

Avis (3)

5 étoiles

  • Comodidad

    lucast907069946

    Comodidad al andar y estilo me encanta el color diseño de la zapatilla

  • Super

    Manuela206723435

    Sehr bequem. Man rollt damit gut ab. Angenehm auf der Straße

  • Alexandra92943537

    Olyan mint a képen😍 Nagyon kényelmes

Chaussure de running sur route Nike Downshifter 14 SE pour femme

Nike Downshifter 14 SE

69,99 €
Ce produit peut être recyclé. En savoir plus

Respirabilité améliorée et semelle intermédiaire en mousse souple pour amortir chaque pas.

Conçue pour

Running sur route

Amorti

Réactif

Poids de la chaussure

Environ 276 g (pointure 39 pour femme)

Drop

10 mm

Caractéristiques techniques

Poids de la chaussure

Environ 276 g (pointure 39 pour femme)

Drop

10 mm

Caractéristiques haute performance

  • Empeigne respirante

    L'empeigne technique en mesh ajouré améliore la respirabilité.

  • Semelle intermédiaire confortable

    On a augmenté la quantité d'amorti dans la semelle intermédiaire pour plus de confort et de rebond.

  • Maintien optimal

    La bande interne au milieu du pied assure une sensation de maintien.

Complète ton look

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