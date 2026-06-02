Chaussure de running sur route Nike Downshifter 14 SE pour femme

Nike Downshifter 14 SE

69,99 €

Les couches de mousse en plus offrent un amorti réactif pour plus de confort et de rebond.

Passe à la vitesse supérieure avec la Downshifter 14. Nous avons augmenté la quantité d'amorti dans la semelle intermédiaire pour plus de confort et de réactivité par rapport à la version précédente. De plus, l'empeigne est dotée d'un mesh ajouré pour une respirabilité optimale et d'une bande au milieu du pied te donne une sensation de maintien.

Mesh ajouré L'empeigne technique en mesh ajouré procure une meilleure respirabilité. Amorti et rebond Nous avons augmenté la quantité d'amorti dans la semelle intermédiaire pour plus de confort et de rebond. Un maintien confortable La bande interne au milieu du pied procure une sensation de maintien.

Quoi de neuf ? Épaisseur de mousse plus haute

Empeigne en mesh ajouré