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Bien noté
Chaussure de running sur route Nike Downshifter 14 pour Homme - Noir/Anthracite/Wolf Grey/Blanc

Nike Downshifter 14

Chaussure de running sur route pour Homme

69,99 €
Noir/Anthracite/Wolf Grey/Blanc
Noir/Anthracite/Noir
Summit White/Noir/Blanc/Metallic Silver
Blanc/Racer Blue/Anthracite/Noir
Blanc/Midnight Navy/Summit White/Green Spark
Noir/Anthracite/Blanc/Red Orbit
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  • Couleur affichée : Noir/Anthracite/Wolf Grey/Blanc
  • Article : IB1895-002

Nike Downshifter 14

69,99 €

Passe à la vitesse supérieure avec la Downshifter 14. Nous avons augmenté la quantité d'amorti dans la semelle intermédiaire pour plus de confort et de réactivité par rapport à la version précédente. De plus, l'empeigne est dotée d'un mesh ajouré pour une respirabilité optimale et d'une bande au milieu du pied pour un meilleur maintien.

Avantages

  • L'empeigne technique en mesh ajouré procure une meilleure respirabilité.
  • Nous avons augmenté la quantité d'amorti dans la semelle intermédiaire pour plus de confort et de rebond.
  • La bande interne au milieu du pied procure une sensation de maintien.

Détails du produit

  • Poids : environ 358 g (pointure 44 pour homme)
  • Drop : 10 mm
  • Couleur affichée : Noir/Anthracite/Wolf Grey/Blanc
  • Article : IB1895-002

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.

Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.

Avis (27)

4.1 étoiles

  • Confort e Prezzo

    christiang673254844

    Comfort a prezzo accessibile, sin dal primo momento sono risultate comode e non eccessivamente calde, poiché le uso giornalmente per lavorare.

  • PETROSG328087609

    Φαρδύ άνετο αλλά χτυπάει στο πίσω μέρος

  • Love this

    Gergely701177834

    Great Quality, really comfi, great price

Chaussure de running sur route Nike Downshifter 14 pour Homme

Nike Downshifter 14

69,99 €
Ce produit peut être recyclé. En savoir plus

Respirabilité améliorée et semelle intermédiaire en mousse souple pour amortir chaque pas.

Conçue pour

Running sur route

Amorti

Réactif

Poids de la chaussure

Environ 358 g (pointure 44 pour homme)

Drop

10 mm

Caractéristiques techniques

Poids de la chaussure

Environ 358 g (pointure 44 pour homme)

Drop

10 mm

Caractéristiques haute performance

  • Empeigne respirante

    L'empeigne technique en mesh ajouré procure une meilleure respirabilité.

  • Semelle intermédiaire confortable

    Nous avons augmenté la quantité d'amorti dans la semelle intermédiaire pour plus de confort et de rebond.

  • Maintien optimal

    La bande interne au milieu du pied procure une sensation de maintien.

Complète ton look

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