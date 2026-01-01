Chaussure de foot à crampons multi-surfaces Nike Jr. Phantom 6 High Academy pour ado

Nike Jr. Phantom 6 High Academy
Chaussures de foot multi-surfaces à crampons pour ado
Le monde ne connaît pas ton nom… pas encore. Fais en sorte qu'il ne l'oublie jamais avec la Phantom 6 Academy. Elle augmente ta précision grâce à une zone de contact NikeSkin, placée stratégiquement pour des frappes millimétrées. Sa texture te permet d'avoir une meilleure sensation de toucher, tu sens mieux le ballon ce qui t'aide à saisir les occasions de marquer.
- Couleur affichée : Multicolore/Noir
- Article : IH1789-901
Nike Jr. Phantom 6 High Academy
Le monde ne connaît pas ton nom… pas encore. Fais en sorte qu'il ne l'oublie jamais avec la Phantom 6 Academy. Elle augmente ta précision grâce à une zone de contact NikeSkin, placée stratégiquement pour des frappes millimétrées. Sa texture te permet d'avoir une meilleure sensation de toucher, tu sens mieux le ballon ce qui t'aide à saisir les occasions de marquer.
Un toucher de précision
La zone de contact élargie intègre du mesh technique pour un meilleur contact avec le ballon. Elle améliore le contrôle pendant les dribbles et les passes, par temps sec ou pluvieux.
Adhérence et rapidité
Placé de manière stratégique à l'avant-pied, le motif d'adhérence circulaire Cyclone 360 garantit stabilité et rapidité à chaque mouvement.
Modèle qui suit la forme du pied
La structure de la chaussure est plus anatomique, notamment au niveau de la pointe. Elle épouse la forme du pied et te rapproche du ballon pour des tirs encore plus précis. Le col Dynamic Fit enveloppe la cheville dans une matière extensible et douce pour un bon maintien.
Détails du produit
- Chaussure adaptée aux surfaces naturelles et synthétiques
- Semelle de propreté rembourrée
- Couleur affichée : Multicolore/Noir
- Article : IH1789-901
Livraison et retours
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.
Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.
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