Chaussure Air Jordan Mule SE pour femme

KatrinaA560988841
I have them all. I love them. They are so comfy.
La Air Jordan Mule présente une empeigne de mocassin traditionnelle, une plateforme en mousse souple et le style emblématique de Jordan. Résultat : une chaussure stylée et confortable, suffisamment résistante pour être portée tous les jours. Les côtés en caoutchouc te donnent une allure imposante et les détails premium apportent une touche d'élégance.
Air Jordan Mule SE
La Air Jordan Mule présente une empeigne de mocassin traditionnelle, une plateforme en mousse souple et le style emblématique de Jordan. Résultat : une chaussure stylée et confortable, suffisamment résistante pour être portée tous les jours. Les côtés en caoutchouc te donnent une allure imposante et les détails premium apportent une touche d'élégance.
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.
Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.
5 étoiles
KatrinaA560988841
I have them all. I love them. They are so comfy.
Air Jordan Mule SE