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Chaussure Air Jordan 6 Retro Low pour femme - Noir/Noir/Noir

Air Jordan 6 Retro Low

Chaussure pour femme

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35 ans plus tard, l'AJ6 est toujours aussi belle que lorsque MJ a remporté sa première bague. Pour lancer les festivités, nous te présentons une version basse et noire, réservée aux femmes. Elle est entièrement confectionnée en cuir et en textiles premium. Les détails iconiques sont évidemment de la partie : des superpositions à l'unité Air visible en passant par le verrou de lacet.


  • Couleur affichée : Noir/Noir/Noir
  • Article : IO9786-001

Air Jordan 6 Retro Low

30 % de réduction

35 ans plus tard, l'AJ6 est toujours aussi belle que lorsque MJ a remporté sa première bague. Pour lancer les festivités, nous te présentons une version basse et noire, réservée aux femmes. Elle est entièrement confectionnée en cuir et en textiles premium. Les détails iconiques sont évidemment de la partie : des superpositions à l'unité Air visible en passant par le verrou de lacet.

Avantages

  • Unité Air-Sole et semelle intermédiaire en mousse pour un amorti optimal à chaque pas.
  • Semelle extérieure en caoutchouc pour une excellente adhérence au quotidien.

Détails du produit

  • Couleur affichée : Noir/Noir/Noir
  • Article : IO9786-001

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.

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Avis (4)

4 étoiles

  • Zentorian13c1114e94194999a6136fe5574e6b28

    They amazing and they glow in the dark and I like the material of the shoe Also

  • Glow in the Dark

    Simbac963616937

    I didn’t even know they glow in the dark and the pony hair is great quality

  • Retro low top 6’s

    CiTi

    I love these shoes. I love the glow in the dark soles. Especially when I’m out at night.

Chaussure Air Jordan 6 Retro Low pour femme

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Complète ton look

Un look impeccable. À toute heure.

En studio ou en after; les looks de Kitty Ca$h doivent suivre son rythme. C'est cette mentalité qui a donné vie à la collection capsule Day to Night et ses multiples façons de porter chaque article.

Discrète. Élégante. Extra.

La Air Jordan 6 Low « Glow » ne se contente pas de se faire remarquer. Elle vole la vedette. Sa semelle phosphorescente et son empeigne en cuir avec poils ajoutent une touche d'extravagance élégante.

Facile à enfiler. Facile à remarquer.

Semelle épaisse. Semelle intérieure en mousse amortissante. Un style qui va toujours plus loin. Cette version Napa en cuir de la Air Jordan 1 Mule devient de plus en plus souple à chaque fois que tu la portes. L'empeigne Summit White est élégante et rend la Mule facile à porter. Les accessoires brillants rajoutent une touche mode.

Du style toute la journée

24 h sur 24, toute l'année. Sublime ton look jour après jour avec des vêtements qui t'accompagnent partout. Retrouve des modèles uniques comme notre veste aviateur sans manches en fausse fourrure et des débardeurs asymétriques, pour adapter ton style à toutes les situations.